В среду ожидаются кратковременные дожди; воздух прогреется до +13 градусов

В среду, 3 мая, в Латвии образуются губчатые облака, которые принесут с собой кратковременный дождь, местами возможен и град, прогнозируют синоптики.
Между облаками будет проглядывать солнце, температура воздуха поднимется до +8...+13 градусов, сообщает агентство LETA.
Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, под влиянием крупнейших губчатых облаков локально ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду.
В Риге солнце периодически будут закрывать облака, ожидается кратковременный дождь, будет дуть слабый или умеренный западный ветер, а воздух прогреется до +12...+13 градусов.
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