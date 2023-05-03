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В среду ожидаются кратковременные дожди; воздух прогреется до +13 градусов

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Рига. Иллюстративное фото.
Рига. Иллюстративное фото. Фото: Gatis Dieziņš/LETA

В среду, 3 мая, в Латвии образуются губчатые облака, которые принесут с собой кратковременный дождь, местами возможен и град, прогнозируют синоптики.

Между облаками будет проглядывать солнце, температура воздуха поднимется до +8...+13 градусов, сообщает агентство LETA.

Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, под влиянием крупнейших губчатых облаков локально ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду.

В Риге солнце периодически будут закрывать облака, ожидается кратковременный дождь, будет дуть слабый или умеренный западный ветер, а воздух прогреется до +12...+13 градусов.

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