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Синоптики рассказали, какую погоду ждать на праздник

rus.tvnet.lv/LETA
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Замерзший цветок
Замерзший цветок Фото: Shutterstock

В четверг, 4 мая, в Латвию начнет поступать самый холодный с начала апреля воздух, прогнозируют синоптики.

Минимальная температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, на побережье Рижского залива местами будет до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +6...+10 градусов, в Латгале и Селии - до +10...+12 градусов.

Уже поздно вечером в четверг температура воздуха местами опустится ниже нуля, мороз сохранится до утра пятницы, когда ожидаются первые рекорды холода. Сильные заморозки продлятся до начала следующей недели.

В праздничный четверг количество облаков будет небольшим и непостоянным, местами - с наибольшей вероятностью на юге Курземе - ожидаются кратковременные осадки. Будет дуть северный, северо-западный ветер от слабого до умеренного.

В Риге 4 мая ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть северный, северо-западный ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью составит от -1 градуса местами в пригороде до +4 градусов на севере столицы. Днем воздух прогреется до +8 градусов, но у Рижского залива будет не теплее +6 градусов.

Галерея: Погода в Латвии

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