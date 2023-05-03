Синоптики рассказали, какую погоду ждать на праздник

В четверг, 4 мая, в Латвию начнет поступать самый холодный с начала апреля воздух, прогнозируют синоптики.
Минимальная температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, на побережье Рижского залива местами будет до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +6...+10 градусов, в Латгале и Селии - до +10...+12 градусов.
Уже поздно вечером в четверг температура воздуха местами опустится ниже нуля, мороз сохранится до утра пятницы, когда ожидаются первые рекорды холода. Сильные заморозки продлятся до начала следующей недели.
В праздничный четверг количество облаков будет небольшим и непостоянным, местами - с наибольшей вероятностью на юге Курземе - ожидаются кратковременные осадки. Будет дуть северный, северо-западный ветер от слабого до умеренного.
В Риге 4 мая ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть северный, северо-западный ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью составит от -1 градуса местами в пригороде до +4 градусов на севере столицы. Днем воздух прогреется до +8 градусов, но у Рижского залива будет не теплее +6 градусов.
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