В четверг воздух прогреется максимум до +11 градусов

В четверг в Латвии осадки ожидаются лишь местами - в основном на юге страны, в других районах Латвии будет сухо, прогнозируют синоптики.
Ожидается частичная облачность, более солнечным день будет на побережье Видземе и на севере Курземе.
При слабом или умеренном северном ветре температура воздуха повысится до +6...+11 градусов. Уже поздним вечером местами начнется мороз, который продолжится до утра пятницы, а самой холодной будет ночь на субботу.
В Риге в четверг ожидается довольно солнечная погода, с утра возможны небольшие осадки. При холодном северном ветре температура воздуха поднимется всего до +8 градусов.
Галерея: Погода в Латвии
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова