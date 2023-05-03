В четверг воздух прогреется максимум до +11 градусов

Ожидается частичная облачность, более солнечным день будет на побережье Видземе и на севере Курземе.

При слабом или умеренном северном ветре температура воздуха повысится до +6...+11 градусов. Уже поздним вечером местами начнется мороз, который продолжится до утра пятницы, а самой холодной будет ночь на субботу.

В Риге в четверг ожидается довольно солнечная погода, с утра возможны небольшие осадки. При холодном северном ветре температура воздуха поднимется всего до +8 градусов.

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