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В четверг воздух прогреется максимум до +11 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Замерзший цветок
Замерзший цветок Фото: Shutterstock

В четверг в Латвии осадки ожидаются лишь местами - в основном на юге страны, в других районах Латвии будет сухо, прогнозируют синоптики.

Ожидается частичная облачность, более солнечным день будет на побережье Видземе и на севере Курземе.

При слабом или умеренном северном ветре температура воздуха повысится до +6...+11 градусов. Уже поздним вечером местами начнется мороз, который продолжится до утра пятницы, а самой холодной будет ночь на субботу.

В Риге в четверг ожидается довольно солнечная погода, с утра возможны небольшие осадки. При холодном северном ветре температура воздуха поднимется всего до +8 градусов.

Галерея: Погода в Латвии

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