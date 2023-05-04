До +21 градуса! Синоптики прогнозируют, что тепло в Латвию вернется уже скоро

Самой холодной погода будет на этой неделе 5 и 6 мая, когда температура воздуха ночью на большей части территории страны опустится до -1...-6 градусов. Даже в ночь на воскресенье в Видземе и Латгале ожидаются заморозки до пяти градусов, а днем 7 мая воздух уже прогреется до +9...+14 градусов.

В начале следующей недели морозы станут слабее, днем значительно потеплеет.

Во второй половине недели заморозков уже не ожидается, а в отдельные дни температура воздуха поднимется до +16...+21 градуса.

Будет преобладать южный ветер от слабого до умеренного.

Погода будет преимущественно сухой. Более высокая вероятность дождя прогнозируется в среду, 10 мая.

Согласно текущим прогнозам, возвращения сильных заморозков во второй половине мая не ожидается.

Уже сообщалось, что в ближайшие ночи в Латвии ожидаются рекордные холода и морозы могут нанести серьезный ущерб.

Сегодня в некоторых областях Латвии - в основном на юге страны - ожидаются осадки, в других местах будет сухая погода.

При слабом или умеренном ветре северного направления температура воздуха в четверг повысится до +6...+11 градусов. Уже поздним вечером местами начнутся заморозки, которые продержатся до утра пятницы, но самой холодной будет ночь на субботу.

В Риге сегодня солнечная погода, в первой половине дня возможны небольшие осадки. Ветер - северный, температура воздуха не поднимется выше +8 градусов.