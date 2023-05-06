Закончилась одна из самых морозных ночей в мае. Где было холоднее всего?

Рекорд не побит на Курземском побережье - в Павилосте, Вентспилсе, Колке и Мерсрагсе, - а также в Добеле, Елгаве, центре Риги, Даугавпилсе и Дагде.

Минимальная температура воздуха минувшей ночью составила от +2,7 градуса в Мерсрагсе до -6 градусов в Стенде и -6,8 градуса в Зосены.

В Стенде был также побит рекорд холода для целого месяца - предыдущий рекорд составил -5,4 градуса 2 мая 1935 года.

Ранее самый сильный мороз, зарегистрированный в Латвии 6 мая, составил -4,8 градуса в 2019 году в Мадоне.

По данным Latvijas valsts ceļi, самая низкая температура воздуха была зарегистрирована в конце минувшей ночи на трассе А2 - на участке между Гаркалне и Вангажи мороз составил -7,4 градуса.

Известно всего два случая, когда в мае температура воздуха в Латвии опускалась до -7 градусов и ниже. 1 мая 1935 года в Айнажи было -7,5 градуса, а 8 мая 1953 года в Зосены было зафиксировано -10,5 градуса.

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