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Какая погода ожидает нас на следующей неделе?

rus.tvnet.lv/LETA
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Ясная погода
Ясная погода Фото: PhotoStockPhoto/Shutterstock.com

На следующей неделе погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому дождей почти не будет, а температура воздуха постепенно повысится, прогнозируют синоптики.

В начале недели температура воздуха ночью еще будет опускаться ниже нуля; во второй половине недели минимальная ночная температура на большей части территории страны составит +4..+9 градусов.

Максимальная температура воздуха днем повысится с +11..+16 градусов в понедельник до +17..+22 градусов в пятницу и в конце недели. Из-за морского бриза на побережье будет немного прохладнее.

Возвращение холодов и сильных морозов в мае не прогнозируется.

Из-за засушливой погоды уровень воды в реках и озерах продолжит снижаться, а риск возникновения пожаров в лесах возрастет.

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