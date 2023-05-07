Холодная ночь: на пяти метеостанциях побит рекорд холода

Самая низкая температура воздуха была зафиксирована в Зосены, где ранним утром столбик термометра опустился до -6,0 градусов. Это новый национальный рекорд холода для 7 мая. Предыдущая самая низкая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии в этот день, была -5,4 градуса в 1947 году в Мерсрагсе.

В Мадоне похолодало до -4,9 градуса, в Даугавпилсе - до -4,8 градуса. Минимальная температура воздуха в Дагде и Добеле составила -2,4 и -2,3 градуса соответственно.

В ночь на воскресенье температура воздуха опустилась ниже нуля по всей стране, за исключением Юрмалы, Риги и некоторых населенных пунктов в Курземе.

Всего в этом месяце побито 28 рекордов минимальной температуры воздуха. Новых рекордов холода было еще больше - 42 - в мае 2017 года.

Синоптики прогнозируют, что каждый следующий день в Латвии будет становиться немного теплее, а во второй половине новой недели температура воздуха достигнет +17..+22 градуса.

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