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В воскресенье воздух прогреется до +14 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Цветение сакуры
Цветение сакуры Фото: Zane Bitere/LETA

Синоптики прогнозируют, что по мере постепенного окончания волны холодов температура воздуха во второй половине дня в воскресенье, 7 мая, повысится до +9..+14 градусов.

Погода останется сухой и преимущественно солнечной. Будет дуть слабый ветер, днем на побережье ожидается умеренный ветер с моря.

В Риге в воскресенье будет светить солнце, осадков не ожидается. Столбик термометра поднимется до +13 градусов, на севере города до +10.

Погоду определяет центральная часть антициклона.

Галерея: Природа Латвии

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