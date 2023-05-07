В воскресенье воздух прогреется до +14 градусов

Синоптики прогнозируют, что по мере постепенного окончания волны холодов температура воздуха во второй половине дня в воскресенье, 7 мая, повысится до +9..+14 градусов.
Погода останется сухой и преимущественно солнечной. Будет дуть слабый ветер, днем на побережье ожидается умеренный ветер с моря.
В Риге в воскресенье будет светить солнце, осадков не ожидается. Столбик термометра поднимется до +13 градусов, на севере города до +10.
Погоду определяет центральная часть антициклона.
Галерея: Природа Латвии
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова