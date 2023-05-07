В воскресенье воздух прогреется до +14 градусов

Погода останется сухой и преимущественно солнечной. Будет дуть слабый ветер, днем на побережье ожидается умеренный ветер с моря.

В Риге в воскресенье будет светить солнце, осадков не ожидается. Столбик термометра поднимется до +13 градусов, на севере города до +10.

Погоду определяет центральная часть антициклона.

Галерея: Природа Латвии