Новейший прогноз: на этой неделе может потеплеть до +22 градусов

На этой неделе каждая ночь и день будут чуть теплее предыдущих. Сохранится преимущественно сухая погода, периодически солнце будут закрывать облака. Начиная с конца недели, вырастет вероятность кратковременного дождя. Будет дуть слабый ветер.

В ночь на вторник и среду температура воздуха местами еще опустится немного ниже нуля, в свою очередь в конце недели минимальная температура, скорее всего, составит +6...+11 градусов.

Возможно, на следующей неделе станет еще теплее. Есть вероятность, что в конце этой недели или на следующей неделе в Латвии наступит метеорологическое лето.

Это произойдет, если средняя температура воздуха пять суток подряд не будет опускаться ниже +15 градусов. Обычно метеорологическое лето в Латвии начинается в июне.

В середине мая ожидается умеренно высокая интенсивность ультрафиолетового излучения. Больше всего нужно защищаться от солнца с 12 до 15 часов. Без защитного крема рекомендуется загорать только с утра и ближе к вечеру.

Чтобы избежать солнечных ожогов, которые являются одним из основных факторов риска развития злокачественных новообразований кожи, в начале сезона загара следует проводить на солнце лишь короткое время, а затем можно постепенно увеличить продолжительность пребывания на солнце.

На этой неделе повысится пожароопасность в лесах, продолжится падение уровня воды в реках и озерах и постепенное потепление воды. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в понедельник утром температура воды в большинстве рек и озер составляет +8...+12 градусов, а температура воды в море колеблется от +4 до +11 градусов.