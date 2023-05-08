Новейший прогноз: на этой неделе может потеплеть до +22 градусов

Самая теплая погода на этой неделе ожидается на выходных, когда на большей части территории страны столбик термометра поднимется до отметки в +20...+22 градуса, свидетельствуют последние прогнозы Global Forecast System.
На этой неделе каждая ночь и день будут чуть теплее предыдущих. Сохранится преимущественно сухая погода, периодически солнце будут закрывать облака. Начиная с конца недели, вырастет вероятность кратковременного дождя. Будет дуть слабый ветер.
В ночь на вторник и среду температура воздуха местами еще опустится немного ниже нуля, в свою очередь в конце недели минимальная температура, скорее всего, составит +6...+11 градусов.
Возможно, на следующей неделе станет еще теплее. Есть вероятность, что в конце этой недели или на следующей неделе в Латвии наступит метеорологическое лето.
Это произойдет, если средняя температура воздуха пять суток подряд не будет опускаться ниже +15 градусов. Обычно метеорологическое лето в Латвии начинается в июне.
В середине мая ожидается умеренно высокая интенсивность ультрафиолетового излучения. Больше всего нужно защищаться от солнца с 12 до 15 часов. Без защитного крема рекомендуется загорать только с утра и ближе к вечеру.
Чтобы избежать солнечных ожогов, которые являются одним из основных факторов риска развития злокачественных новообразований кожи, в начале сезона загара следует проводить на солнце лишь короткое время, а затем можно постепенно увеличить продолжительность пребывания на солнце.
На этой неделе повысится пожароопасность в лесах, продолжится падение уровня воды в реках и озерах и постепенное потепление воды. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в понедельник утром температура воды в большинстве рек и озер составляет +8...+12 градусов, а температура воды в море колеблется от +4 до +11 градусов.
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