Вторник будет теплее и солнечнее

Ожидается небольшая облачность, во второй половине дня облачность усилится, но осадков не принесет. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, на побережье ожидается бриз.

Минимальная температура воздуха ночью составит -2...+5 градусов. Днем воздух прогреется до +14...+19 градусов, на побережье местами будет на несколько градусов холоднее.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. При слабом южном ветре температура воздуха ночью понизится до +5 градусов, в пригороде - до +1...+4 градусов; днем воздух прогреется до +18 градусов.