Вторник будет теплее и солнечнее

Во вторник в Латвии продолжится повышение температуры воздуха, погода останется сухой и преимущественно солнечной, прогнозируют синоптики.
Ожидается небольшая облачность, во второй половине дня облачность усилится, но осадков не принесет. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, на побережье ожидается бриз.
Минимальная температура воздуха ночью составит -2...+5 градусов. Днем воздух прогреется до +14...+19 градусов, на побережье местами будет на несколько градусов холоднее.
В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. При слабом южном ветре температура воздуха ночью понизится до +5 градусов, в пригороде - до +1...+4 градусов; днем воздух прогреется до +18 градусов.
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