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Воздух в среду прогреется до +20 градусов

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Природа в Латвии
Природа в Латвии Фото: Evija Trifanova/LETA

В среду днем температура воздуха в Латвии повысится до +17...+20 градусов, лишь в некоторых местах на побережье будет прохладнее - до +14 градусов.

По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается, немного увеличится облачность. Будет дуть слабый ветер, в основном южный.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. На солнце воздух прогреется до +20 градусов, но на севере города, где ветер дует с моря, будет немного прохладнее.

Галерея: Погода в Латвии

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