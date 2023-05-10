Воздух в среду прогреется до +20 градусов

В среду днем температура воздуха в Латвии повысится до +17...+20 градусов, лишь в некоторых местах на побережье будет прохладнее - до +14 градусов.
По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается, немного увеличится облачность. Будет дуть слабый ветер, в основном южный.
В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. На солнце воздух прогреется до +20 градусов, но на севере города, где ветер дует с моря, будет немного прохладнее.
Галерея: Погода в Латвии
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