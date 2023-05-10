Воздух в среду прогреется до +20 градусов

По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается, немного увеличится облачность. Будет дуть слабый ветер, в основном южный.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. На солнце воздух прогреется до +20 градусов, но на севере города, где ветер дует с моря, будет немного прохладнее.