Метеорологическое лето в Латвии может начаться необычно рано

Метеорологическое лето начинается, когда среднесуточная температура воздуха составляет +15 градусов или выше в течение пяти дней подряд, и первый из этих дней является его началом.

Ожидается, что начало метеорологического лета будет зафиксировано на некоторых метеостанциях уже во второй половине этой недели, и существует высокая вероятность того, что оно наступит и по всей стране.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, метеорологическое лето обычно начинается в июне, но в 2018 году оно началось уже 9 мая.

В связи с глобальным потеплением метеорологическое лето в Латвии в среднем начинается все раньше и заканчивается позже. В 1961-1990 годах средняя продолжительность лета составляла 74 дня, в 1981-2010 годах она увеличилась до 85 дней, а в 2018 году составила 127 дней.

Согласно текущим прогнозам "Global Forecast System", в конце этой недели в Латвии будет преимущественно сухо и солнечно. Ночью температура воздуха опустится до +6...+12 градусов, местами при ясном небе и отсутствии ветра - до +2...+5 градусов. Днем температура воздуха составит +19...+24 градуса, на побережье при ветре с моря - на несколько градусов ниже.

В начале следующей недели в Латвию могут прийти дождевые облака, но количество осадков будет недостаточным для прекращения засухи. Из-за облаков некоторые дни будут прохладными, а ночи немного теплее, поэтому среднесуточная температура сохранится выше +15 градусов.

Галерея: Природа в Латвии