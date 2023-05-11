Видео ⟩ В Болдерае наблюдался "пылевой дьявол"

В среду, 10 мая, в Болдерае наблюдался пыльный вихрь, который в народе называют и "пылевым дьяволом", сообщил в Twitter Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Šodien, 10. maijā, Rīgā, Bolderājā, novērots tā sauktais "putekļu velns" (dust devil) 🌪️😲#rīga #putekļuvelns #laikaparādība #laikapstākļi #dustdevil #rare #extremeweather #weatherphenomenon #weather pic.twitter.com/kE8uYBIgYC— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) May 10, 2023
На опубликованном LVĢMC видео виден пыльный вихрь. Такое природное явление может образоваться в сухой и солнечный весенний день.
"Пылевые дьяволы" в Латвии наблюдаются каждую весну, а иногда и летом и осенью.
Однако такие вихри теряют свою силу, сталкиваясь с небольшими препятствиями, и они не приводят к повреждениям находящихся на дороге объектов и не опасны для людей.
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