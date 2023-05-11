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Видео ⟩ В Болдерае наблюдался "пылевой дьявол"

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Пыльный вихрт или "пылевой дьявол" в Болдерае
Пыльный вихрт или "пылевой дьявол" в Болдерае Фото: Ekrānuzņēmums no LVĢMC

В среду, 10 мая, в Болдерае наблюдался пыльный вихрь, который в народе называют и "пылевым дьяволом", сообщил в Twitter Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

На опубликованном LVĢMC видео виден пыльный вихрь. Такое природное явление может образоваться в сухой и солнечный весенний день.

"Пылевые дьяволы" в Латвии наблюдаются каждую весну, а иногда и летом и осенью.

Однако такие вихри теряют свою силу, сталкиваясь с небольшими препятствиями, и они не приводят к повреждениям находящихся на дороге объектов и не опасны для людей.

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