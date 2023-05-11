Видео ⟩ В Болдерае наблюдался "пылевой дьявол"

На опубликованном LVĢMC видео виден пыльный вихрь. Такое природное явление может образоваться в сухой и солнечный весенний день.

"Пылевые дьяволы" в Латвии наблюдаются каждую весну, а иногда и летом и осенью.

Однако такие вихри теряют свою силу, сталкиваясь с небольшими препятствиями, и они не приводят к повреждениям находящихся на дороге объектов и не опасны для людей.