Температура воды в реках местами достигла +15 градусов

Официальный купальный сезон в Латвии начинается 15 мая и заканчивается 15 сентября каждого года. В это время Инспекция здравоохранения следит за качеством воды на пляжах.

В предыдущие годы температура воды в реках в начале купального сезона в основном была в пределах от +7 до +16 градусов. В мае 2018 года, самом теплом за всю историю наблюдений, температура воды в реках и озерах в середине мая достигала +15..+20 градусов.