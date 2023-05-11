Температура воды в реках местами достигла +15 градусов

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в большинстве латвийских рек температура воды утром в четверг составляет +10..+15 градусов.
Температура воды в озерах в основном +10..+12 градусов, в море +6..+12 градусов.
Самая высокая температура воды днем в среду была +18 градусов в Лиелупе возле Межотне.
Уровень воды в реках в основном продолжает снижаться.
Официальный купальный сезон в Латвии начинается 15 мая и заканчивается 15 сентября каждого года. В это время Инспекция здравоохранения следит за качеством воды на пляжах.
В предыдущие годы температура воды в реках в начале купального сезона в основном была в пределах от +7 до +16 градусов. В мае 2018 года, самом теплом за всю историю наблюдений, температура воды в реках и озерах в середине мая достигала +15..+20 градусов.
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