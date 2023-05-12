В субботу будет солнечная и теплая погода

Ожидается небольшая переменная облачность, самым солнечным день будет на побережье Рижского залива и на севере Видземе.

Ночью и утром ожидается слабый ветер и безветрие, минимальная температура воздуха составит +2...+9 градусов.

Днем во многих местах подует умеренный морской бриз, воздух прогреется до +21...+24 градусов, на части побережья температура не превысит +17...+20 градусов.

В Риге в субботу небо будет преимущественно ясным, ночь ожидается безветренной, днем и вечером будет дуть северный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, в пригороде до +4...+7 градусов. Максимальная дневная температура составит от +19 градусов на севере города до +23 градусов на юге.

Из-за засухи качество воздуха местами плохое, особенно в столице. Возрастает пожароопасность в лесах. Сухая и солнечная погода благоприятна для образования мелких вихрей, которые обычно рассеиваются за несколько минут, не причиняя ущерба, но в отдельных случаях они могут срывать крыши и уносить теплицы.

Галерея: Весна в Риге