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Фото ⟩ День матери будет теплым и солнечным

rus.tvnet.lv/LETA
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Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: Schutterstock.com

В воскресенье, в День матери, в Латвии будет преимущественно сухая, солнечная и по-летнему теплая погода, прогнозирует синоптики.

Ночью ожидается ясное небо, местами в Курземе и Земгале будет облачно. Во многих местах наступит безветрие. Температура воздуха снизится до +3..+10 градусов.

Днем солнце согреет воздух до +22..+25 градусов, на побережье - до +18..+21 градусов. Ветер в основном будет медленным и переменным.

В Риге в воскресенье ожидается ясное небо. Ночью наступит безветрие, днем будет дуть медленный северный ветер. Минимальная температура воздуха в ночное время будет +10 градусов, в пригороде +5..+8 градусов; максимальная температура днем ожидается от +20 градусов на севере города до +24 градусов на юге.

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