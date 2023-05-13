Фото ⟩ День матери будет теплым и солнечным

В воскресенье, в День матери, в Латвии будет преимущественно сухая, солнечная и по-летнему теплая погода, прогнозирует синоптики.
Ночью ожидается ясное небо, местами в Курземе и Земгале будет облачно. Во многих местах наступит безветрие. Температура воздуха снизится до +3..+10 градусов.
Днем солнце согреет воздух до +22..+25 градусов, на побережье - до +18..+21 градусов. Ветер в основном будет медленным и переменным.
Prognoze Starptautiskajai Mātes dienai!👩👧👦🌷 pic.twitter.com/8tINT3nlgK— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) May 13, 2023
В Риге в воскресенье ожидается ясное небо. Ночью наступит безветрие, днем будет дуть медленный северный ветер. Минимальная температура воздуха в ночное время будет +10 градусов, в пригороде +5..+8 градусов; максимальная температура днем ожидается от +20 градусов на севере города до +24 градусов на юге.
Фото: Яркий фестиваль цветов в Пакруойской усадьбе
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