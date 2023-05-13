Пора купаться? Температура воды в реках достигла +16 градусов

Самая низкая температура воды была в Рое и Скулте - +6 и +8 градусов соответственно, на остальном побережье - от +10 до +13 градусов.

Температура воды в крупных озерах составляет +10...+14 градусов.

В большинстве рек температура воды - +10...+16 градусов. Самая высокая температура в субботу утром была в Айвиексте возле Лубаны - +15,5 градуса, в Мусе возле Бауски - +16,3 градуса, в Лиелупе возле Елгавы - +16,4 градуса.

В пятницу вечером температура воды в Лиелупе возле Межотне достигала +20 градусов.

В солнечную погоду вода теплее всего во второй половине дня и вечером, а утром ее температура ниже. В море на температуру воды больше всего влияют направление течения и ветер.

Официальный купальный сезон в Латвии начнется 15 мая и закончится 15 сентября. В этот период Инспекция здравоохранения контролирует качество воды в местах для купания.

В настоящее время результаты проверок показывают, что во всех официальных местах для купания на внутренних водоемах и в море качество воды соответствует требованиям.