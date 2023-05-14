Станет прохладнее, пройдут дожди: прогноз синоптиков на следующую неделю

В понедельник ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны ливни с сильными порывами ветра. Температура воздуха составит до +22...+26 градусов, прохладнее будет только на морском побережье.

Во вторник ночью и утром с юго-запада страну пересечет зона осадков, днем во многих регионах пройдут дожди, возможны грозовые ливни. Температура воздуха не превысит +14...+19 градусов.

Дождливая погода сохранится и в середине недели, а температура воздуха не будет превышать +20 градусов. Ночью столбики термометров местами могут опуститься до +1...+3 градусов, на траве возможны заморозки.

К выходным в Латвию вновь вернется антициклон, температура воздуха повысится до +18...+23 градусов.