Станет прохладнее, пройдут дожди: прогноз синоптиков на следующую неделю

На следующей неделе после теплого понедельника погода станет более прохладной и дождливой, прогнозируют синоптики.
В понедельник ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны ливни с сильными порывами ветра. Температура воздуха составит до +22...+26 градусов, прохладнее будет только на морском побережье.
Во вторник ночью и утром с юго-запада страну пересечет зона осадков, днем во многих регионах пройдут дожди, возможны грозовые ливни. Температура воздуха не превысит +14...+19 градусов.
Дождливая погода сохранится и в середине недели, а температура воздуха не будет превышать +20 градусов. Ночью столбики термометров местами могут опуститься до +1...+3 градусов, на траве возможны заморозки.
К выходным в Латвию вновь вернется антициклон, температура воздуха повысится до +18...+23 градусов.
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