Фото ⟩ В начале следующей недели еще сохранится теплая погода

В течение дня увеличится облачность, местами, в основном вечером в Курземе, ожидается кратковременный дождь, возможны ливни и сильные порывы ветра.

Будет преобладать слабый и умеренный восточный, юго-восточный ветер, температура воздуха ночью составит +4...+12 градусов, днем - +22...+26 градусов.

В Риге в понедельник ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью составит до +11 градусов, днем повысится до +25 градусов.

15.05. Mainīgs mākoņu daudzums, vakarā vietām Kurzemē līs. Pūtīs lēns vējš, kas dominēs no austrumu puses. Gaisa temperatūra naktī +6…+11°, vietām jūras piekrastē līdz +13°, dienā +20…+25°, Kurzemē līča piekrastē +16…+19°. pic.twitter.com/dkAunD35tn — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) May 14, 2023

Как сообщалось, понедельник будет самым теплым днем на следующей неделе, а уже со вторника станет прохладнее.

Фото: цветочная композиция у памятника Свободы в цветах флага Украины