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Фото ⟩ В начале следующей недели еще сохранится теплая погода

rus.tvnet.lv/LETA
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Люди отдыхают у рижских каналов.
Люди отдыхают у рижских каналов. Фото: Sintija Zandersone/LETA

В понедельник сохранится теплая погода, прогнозируют синоптики.

В течение дня увеличится облачность, местами, в основном вечером в Курземе, ожидается кратковременный дождь, возможны ливни и сильные порывы ветра.

Будет преобладать слабый и умеренный восточный, юго-восточный ветер, температура воздуха ночью составит +4...+12 градусов, днем - +22...+26 градусов.

В Риге в понедельник ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью составит до +11 градусов, днем повысится до +25 градусов.

Как сообщалось, понедельник будет самым теплым днем на следующей неделе, а уже со вторника станет прохладнее.

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