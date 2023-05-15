В понедельник воздух прогреется до +26 градусов

В понедельник, 15 мая, температура воздуха в Латвии поднимется до +22...+26 градусов, на побережье Рижского залива - до +18...+21 градуса, прогнозируют синоптики.
В ближайшие дни погода станет дождливой и прохладной, поэтому понедельник будет самым теплым рабочим днем недели. Согласно текущим прогнозам, летнее тепло вернется в конце недели.
В течение дня начиная с юго-запада страны увеличится облачность, местами ожидается дождь, будет дуть слабый и умеренный восточный, юго-восточный ветер.
В Риге понедельник будет преимущественно солнечным, температура воздуха составит +25 градусов.
Галерея: Весна в Латвии
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