В среду будет преимущественно облачно

Обширная зона осадков достигнет в среду, 17 мая, востока Латвии, особенно сильные дожди ожидаются вечером, прогнозируют синоптики.
Небо будет преимущественно облачным, в Курземе ожидается более солнечный день.
Южный, юго-западный ветер в Курземе будет дуть порывами до 12-17 метров в секунду, на остальной территории страны ожидается более слабый ветер.
Максимальная температура воздуха составит +11...+16 градусов, местами на востоке страны - до +18 градусов.
В Риге в основном будет облачно и дождливо. Температура воздуха составит около +16 градусов.
Галерея: Весна в Латвии
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