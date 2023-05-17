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В среду будет преимущественно облачно

TVNET/LETA
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Цветы. Иллюстративное фото
Цветы. Иллюстративное фото Фото: Zane Bitere / LETA

Обширная зона осадков достигнет в среду, 17 мая, востока Латвии, особенно сильные дожди ожидаются вечером, прогнозируют синоптики.

Небо будет преимущественно облачным, в Курземе ожидается более солнечный день.

Южный, юго-западный ветер в Курземе будет дуть порывами до 12-17 метров в секунду, на остальной территории страны ожидается более слабый ветер.

Максимальная температура воздуха составит +11...+16 градусов, местами на востоке страны - до +18 градусов.

В Риге в основном будет облачно и дождливо. Температура воздуха составит около +16 градусов.

Галерея: Весна в Латвии

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