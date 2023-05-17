Ср, 17.05.2023
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Когда в Латвию вернется летняя погода?

TVNET/LETA
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Фото: TVNET

Во второй половине этой недели в Латвии будет преимущественно малооблачно и без осадков, прогнозируют синоптики.

В ближайшие три ночи температура воздуха местами опустится до 0...+3 градусов, на траве возможны заморозки. На следующей неделе ночная температура в основном составит +7...+15 градусов.

С каждым днем температура будет немного повышаться и в воскресенье составит +20...+23 градуса, а на следующей неделе - до +23...+27 градусов.

Галерея: Цветы в Латвии

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