Когда в Латвию вернется летняя погода?

В ближайшие три ночи температура воздуха местами опустится до 0...+3 градусов, на траве возможны заморозки. На следующей неделе ночная температура в основном составит +7...+15 градусов.

С каждым днем температура будет немного повышаться и в воскресенье составит +20...+23 градуса, а на следующей неделе - до +23...+27 градусов.

Галерея: Цветы в Латвии