В четверг в Латвии ожидается сухая погода

В четверг в Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью будет дуть слабый до умеренного западный ветер, минимальная температура воздуха составит +7..+8 градусов, в пригородах около +5 градусов. Днем ветер повернет с севера, столбик термометра поднимется до +16 градусов.