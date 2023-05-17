В четверг в Латвии ожидается сухая погода

В ночь на четверг, 18 мая, на востоке страны еще пройдут небольшие дожди, а днем по всей Латвии ожидается сухая погода, прогнозируют синоптики.
Ожидается небольшая переменная облачность. Ветер слабый или умеренный с запада, северо-запада.
Температура воздуха ночью понизится до +2..+9 градусов, днем повысится до +13..+18 градусов.
В четверг в Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью будет дуть слабый до умеренного западный ветер, минимальная температура воздуха составит +7..+8 градусов, в пригородах около +5 градусов. Днем ветер повернет с севера, столбик термометра поднимется до +16 градусов.
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