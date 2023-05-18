В четверг в Латвии ожидается теплая погода

Осадков не ожидается, количество облаков - небольшое и непостоянное. Ветер - западный и северный от слабого до умеренного.

В Риге день пройдет без осадков, солнце временами будет скрываться за облаками. Слабый западный ветер сменится северным. Температура воздуха достигнет +17 градусов, у моря сохранится чуть более прохладная погода.

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