Станет теплее: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Ожидается небольшая облачность, без осадков, со слабым восточным и северным ветром.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 0 до +10 градусов, днем потеплеет до +18...+23 градусов, на побережье - до +15 градусов.

В начале следующей недели на востоке страны ожидаются дожди и грозы, а к середине недели воздух может прогреться до +25 градусов.

В конце мая и начале июня возможна переменчивая погода - прохладные и дождливые дни будут сменяться солнечными и жаркими.