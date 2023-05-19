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Станет теплее: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

rus.tvnet.lv/LETA
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Парк в Риге
Парк в Риге Фото: LETA

В предстоящие выходные в Латвии сохранится сухая и солнечная погода, температура воздуха немного повысится, прогнозируют синоптики.

Ожидается небольшая облачность, без осадков, со слабым восточным и северным ветром.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 0 до +10 градусов, днем потеплеет до +18...+23 градусов, на побережье - до +15 градусов.

В начале следующей недели на востоке страны ожидаются дожди и грозы, а к середине недели воздух может прогреться до +25 градусов.

В конце мая и начале июня возможна переменчивая погода - прохладные и дождливые дни будут сменяться солнечными и жаркими.

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