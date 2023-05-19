В субботу ожидается прохладная ночь, потом температура достигнет +22 градусов

В ночь на субботу будет холодно, но днем температура воздуха на большей части территории страны составит приблизительно +20 градусов, прогнозируют синоптики.
Осадков не ожидается, по всей стране будет солнечная погода со слабым ветром.
Температура воздуха ночью понизится до +1...+9 градусов, днем составит +18...+22 градуса, но местами на побережье не превысит +15 градусов.
В Риге в субботу сохранится солнечная погода, слабый восточный ветер днем сменится умеренным северным ветром. Минимальная температура воздуха ночью составит +7 градусов, в пригороде +3...+6 градусов; днем воздух прогреется до +21 градуса, на севере города - до +17 градусов.
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