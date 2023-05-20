Синоптики: в воскресенье будет еще немного теплее

Облаков будет мало, днем облачность усилится, осадков не ожидается. Самое чистое небо будет в Курземе.

Будет дуть слабый ветер с севера и востока. Минимальная температура воздуха в ночь в воскресенье составит +3..+9 градусов.

В последний день недели в Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода, будет дуть слабый ветер, днем умеренный северный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, в пригородах до +5..+7 градусов. Днем на солнце воздух прогреется до +22 градусов, но благодаря морскому бризу температура на севере города не превысит +18 градусов.

Галерея: Цветы в Латвии