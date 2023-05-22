В понедельник будет тепло, местами пройдут дожди

В понедельник днем и вечером в некоторых районах Латвии ожидаются кратковременные дожди - в основном на востоке страны, прогнозируют синоптики.
Ожидается переменная облачность, ветер слабый, преимущественно с севера.
Температура воздуха повысится до +17..+23 градусов.
В столице погода сохранится сухая и преимущественно солнечная, будет дуть слабый северный ветер, максимальная температура воздуха ожидается от +17 градусов на побережье Рижского залива до +22 градусов в южной части города.
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