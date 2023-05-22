Во вторник температура повысится до +24 градусов

Днем в тени столбики термометров достигнут +21...+24 градусов, но на побережье местами температура воздуха не превысит +18...+20 градусов.

В Риге во вторник сохранится сухая погода, солнце временами будет скрываться за облаками, ожидается слабый ветер. Минимальная температура воздуха к исходу ночи составит +11 градусов, в пригородах - от +6 до +10 градусов. Днем воздух прогреется до +23 градусов, у моря будет немного холоднее.