Во вторник температура повысится до +24 градусов

Во вторник в Латвии будет теплая и преимущественно солнечная погода, прогнозируют синоптики.
Возможна небольшая переменная облачность, местами - кратковременный дождь.
Ночью температура воздуха понизится до +4...+11 градусов, ожидается слабый ветер и безветрие, в отдельных местах сформируется туман.
Днем в тени столбики термометров достигнут +21...+24 градусов, но на побережье местами температура воздуха не превысит +18...+20 градусов.
В Риге во вторник сохранится сухая погода, солнце временами будет скрываться за облаками, ожидается слабый ветер. Минимальная температура воздуха к исходу ночи составит +11 градусов, в пригородах - от +6 до +10 градусов. Днем воздух прогреется до +23 градусов, у моря будет немного холоднее.
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