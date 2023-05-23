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В среду воздух прогреется до +26 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Пляж
Пляж Фото: Jānis Škapars / TVNET

В среду, 23 мая, температура воздуха в Латвии поднимется до +23...+26 градусов, на побережье - до +19...+22 градусов, прогнозируют синоптики.

Погода будет преимущественно солнечной, местами возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер переменного направления.

Ночная температура составит +6...+13 градусов.

В Риге в среду ожидается сухая и преимущественно солнечная погода с легким ветром. Температура ночью составит около +13 градусов, днем - до +25 градусов, на севере столицы - до +21 градуса.

Галерея: Погода в Латвии

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