От +25 до заморозков: прогноз погоды на ближайшие дни

В четверг с запада в Латвию придет холодный атмосферный фронт, но осадков будет мало - дожди пройдут лишь местами. Температура воздуха составит от +14 градусов на западном побережье Курземе до +25 градусов на юго-востоке страны.

В выходные дни погода будет преимущественно сухой и солнечной.

В ночь на пятницу температура воздуха опустится до +2...+11 градусов, в Курземе и Видземе на траве возможны заморозки, а в субботу и воскресенье минимальная температура воздуха на высоте двух метров на большей части страны составит -1...+5 градусов.

Максимальная дневная температура в основном будет ниже +20 градусов, в некоторых прибрежных регионах - не выше +13 градусов.

В первой половине следующей недели ожидается умеренное потепление, но обильных осадков не прогнозируется.

Галерея: Весенние цветы