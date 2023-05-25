Синоптики выступили с прогнозом на лето. К какой погоде готовиться?

В настоящее время наиболее сухо в западной и центральной частях страны, особенно в Земгале. Лучше ситуация в Латгале, Селии и на востоке Видземе.

В лесах продолжает возрастать пожароопасность, поэтому в некоторых частях Земгале и Видземе действует предупреждение оранжевого уровня.

Предыдущее засушливое лето в Латвии было в 2018 году. Лето 2015 года на данный момент считается самым засушливым в этом столетии, однако в прошлом веке было девять лет с еще более сухой погодой в летние месяцы.

За 99-летнюю историю метеорологических наблюдений, данные по которым собраны в архивах LVĢMC, семь из десяти самых жарких лет пришлись на XXI век. Лето 2021 года было самым жарким, за ним последовал 2010 год, а в прошлом году было третье самое жаркое лето.

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