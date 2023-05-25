Синоптики выступили с прогнозом на лето. К какой погоде готовиться?

Текущие прогнозы свидетельствуют о высокой вероятности того, что в этом году в Латвии ожидается жаркое лето с небольшим количеством осадков, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Синоптики напоминают, что предсказать погоду в Европе на несколько месяцев вперед сложно. В других странах мира, например в тропических регионах, проведенные на сегодня исследования и известные закономерности позволяют составлять сезонные прогнозы более высокой степени достоверности, чем в Европе.
Первый месяц лета - июнь - в целом ожидается с температурой воздуха выше нормы. Поэтому высока вероятность жары, особенно во второй половине месяца, однако и в остальное время не отмечены периоды, когда прохладные воздушные массы могли бы преобладать над теплыми и температура воздуха могла бы быть значительно ниже нормы.
В июне ожидается повышение атмосферного давления в северных регионах Европы, при этом циклоническая активность будет чаще затрагивать западные и центральные регионы Европы, а также Средиземноморский регион.
В июне в Латвии ожидается преимущественно восточный ветер, который принесет с собой теплые или даже жаркие и относительно сухие воздушные массы, поэтому количество осадков в июне предположительно будет меньше нормы.
Учитывая, что и в мае было мало дождей, в первый месяц лета существует риск значительного усиления засухи.
В настоящее время наиболее сухо в западной и центральной частях страны, особенно в Земгале. Лучше ситуация в Латгале, Селии и на востоке Видземе.
В лесах продолжает возрастать пожароопасность, поэтому в некоторых частях Земгале и Видземе действует предупреждение оранжевого уровня.
Предыдущее засушливое лето в Латвии было в 2018 году. Лето 2015 года на данный момент считается самым засушливым в этом столетии, однако в прошлом веке было девять лет с еще более сухой погодой в летние месяцы.
За 99-летнюю историю метеорологических наблюдений, данные по которым собраны в архивах LVĢMC, семь из десяти самых жарких лет пришлись на XXI век. Лето 2021 года было самым жарким, за ним последовал 2010 год, а в прошлом году было третье самое жаркое лето.
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