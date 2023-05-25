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Во второй половине пятницы в Латвии усилится ветер

rus.tvnet.lv/LETA
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Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В пятницу во второй половине дня и вечером в Латвии ожидаются порывы северо-западного ветра до 12-17 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

Погода будет в основном сухая и солнечная, облака лишь временами будут закрывать солнце.

Ночью и утром ожидается слабый ветер и безветренная погода, местами в Курземе сгустится туман. Минимальная температура воздуха составит +2...+9 градусов, в Латгале - до +11 градусов. Местами в Курземе и Видземе ожидаются заморозки на верхнем слое травы.

В течение дня слабый западный, юго-западный ветер сменится порывистым северо-западным. Максимальная температура воздуха составит +17..+22 градуса, на побережье местами +13 градусов; к вечеру похолодает до +11...+16 градусов.

В ночь на пятницу в Риге небо прояснится, днем ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Минимальная температура ночью составит +9 градусов, в пригородах будет +4...+7 градусов; в середине дня температура воздуха будет в районе +20 градусов, а позже понизится.

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