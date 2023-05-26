В ночь на субботу ожидаются заморозки

Синоптики прогнозируют, что самые обширные и сильные заморозки ожидаются в Курземе.

В субботу погода останется в основном сухой и солнечной. В центральной и восточной частях страны будет дуть северо-западный ветер от слабого до умеренного с порывами до 13 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха днем составит +14...+19 градусов.

В Риге в субботу ожидается небольшая облачность, которая в течение дня рассеется. Ветер - северный, северо-западный от слабого до умеренного. Ночью столбики термометров будут колебаться у отметки +10 градусов, в пригороде местами температура понизится до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +15...+16 градусов.

Галерея: Погода в Латвии