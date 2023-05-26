В субботу воздух прогреется максимум до +19 градусов

В субботу будет дуть холодный северо-западный ветер, и температура воздуха в Латвии не превысит отметку в +14...+19 градусов, прогнозируют синоптики.
В Видземе и Латгале сила ветра порывами усилится до 10-13 метров в секунду, в Курземе сохранится более слабый ветер, сообщает агентство LETA.
Осадков не ожидается, облаков будет мало.
В Риге ожидается сухая и солнечная суббота, будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер, а температура воздуха повысится всего до +15...+16 градусов.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в лесах возрастает пожароопасность, местами в Видземе и Земгале она стала очень высокой, в связи с чем в силе предупреждение оранжевого уровня.
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