Сб, 27.05.2023
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В субботу воздух прогреется максимум до +19 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Деревья в Латвии
Деревья в Латвии Фото: Evija Trifanova/LETA

В субботу будет дуть холодный северо-западный ветер, и температура воздуха в Латвии не превысит отметку в +14...+19 градусов, прогнозируют синоптики.

В Видземе и Латгале сила ветра порывами усилится до 10-13 метров в секунду, в Курземе сохранится более слабый ветер, сообщает агентство LETA.

Осадков не ожидается, облаков будет мало.

В Риге ожидается сухая и солнечная суббота, будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер, а температура воздуха повысится всего до +15...+16 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в лесах возрастает пожароопасность, местами в Видземе и Земгале она стала очень высокой, в связи с чем в силе предупреждение оранжевого уровня.

Галерея: Погода в Латвии

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