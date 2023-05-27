Ночью ожидаются заморозки

Во многих регионах на поверхности травы образуется иней. Ночь будет ясной и практически безветренной.

В воскресенье ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков, с юго-западным ветром порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +18...+22 градусов, на побережье - до +14...+17 градусов.

В Риге в ночь на воскресенье температура воздуха понизится до +7 градусов, в пригородах - до +1...+5 градусов. Днем воздух прогреется до +21 градуса.