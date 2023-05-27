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Ночью ожидаются заморозки

rus.tvnet.lv/LETA
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Заморозки осенью
Заморозки осенью Фото: Una Kupruka/LETA

Минимальная температура воздуха в ночь на воскресенье составит -1...+5 градусов, местами в Курземе и на побережье Рижского залива - до +7 градусов, прогнозируют синоптики.

Во многих регионах на поверхности травы образуется иней. Ночь будет ясной и практически безветренной.

В воскресенье ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков, с юго-западным ветром порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +18...+22 градусов, на побережье - до +14...+17 градусов.

В Риге в ночь на воскресенье температура воздуха понизится до +7 градусов, в пригородах - до +1...+5 градусов. Днем воздух прогреется до +21 градуса.

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