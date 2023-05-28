В воскресенье температура повысится до +21 градуса

В воскресенье днем температура воздуха в Латвии повысится до +18...+21 градуса, местами на побережье будет не выше +15 градусов, прогнозируют синоптики.
Воскресенье будет солнечным, во второй половине дня и вечером может усилиться облачность. В западных и центральных регионах страны ожидается юго-западный, западный ветер до 9-14 метров в секунду.
В Риге также ожидается солнечная погода, без осадков. Слабый южный ветер в течение дня перейдет в умеренный юго-западный, а столбики термометров поднимутся до +21 градуса.
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