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В воскресенье температура повысится до +21 градуса

rus.tvnet.lv/LETA
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Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: shutterstock.com

В воскресенье днем температура воздуха в Латвии повысится до +18...+21 градуса, местами на побережье будет не выше +15 градусов, прогнозируют синоптики.

Воскресенье будет солнечным, во второй половине дня и вечером может усилиться облачность. В западных и центральных регионах страны ожидается юго-западный, западный ветер до 9-14 метров в секунду.

В Риге также ожидается солнечная погода, без осадков. Слабый южный ветер в течение дня перейдет в умеренный юго-западный, а столбики термометров поднимутся до +21 градуса.

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