Синоптики про следующую неделю: засуха и заморозки

В понедельник страну пересечет холодный атмосферный фронт, усилится облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Температура ночью составит +4...+9 градусов, на побережье - до +12 градусов, днем - от +14 градусов местами на побережье до +21 градуса на юге страны.

В ночь на вторник в Курземе и Видземе, а в ночь на среду - на большей части страны температура опустится до нулевой отметки.

В середине недели потеплеет, и в четверг воздух может прогреться до +25 градусов. В пятницу вновь станет прохладнее, в выходные дни температура ночью может опуститься немного ниже нуля, побив рекорд холода, а днем будет не выше +13...+19 градусов.