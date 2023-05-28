Синоптики про следующую неделю: засуха и заморозки

На следующей неделе в Латвии осадков будет по-прежнему мало, усилится засуха, а в течение нескольких ночей ожидаются заморозки, прогнозируют синоптики.
В понедельник страну пересечет холодный атмосферный фронт, усилится облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Температура ночью составит +4...+9 градусов, на побережье - до +12 градусов, днем - от +14 градусов местами на побережье до +21 градуса на юге страны.
В ночь на вторник в Курземе и Видземе, а в ночь на среду - на большей части страны температура опустится до нулевой отметки.
В середине недели потеплеет, и в четверг воздух может прогреться до +25 градусов. В пятницу вновь станет прохладнее, в выходные дни температура ночью может опуститься немного ниже нуля, побив рекорд холода, а днем будет не выше +13...+19 градусов.
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