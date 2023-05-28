В понедельник местами пройдут дожди

Ночь пройдет без осадков, будет дуть слабый юго-западный ветер. Минимальная температура воздуха составит +4...+9 градусов, на побережье - до +12 градусов, сообщает агентство LETA.

Днем ожидается переменная облачность, наибольшая возможность кратковременного дождя - в восточной части страны. Будет дуть слабый или умеренный ветер переменчивого направления, воздух прогреется до +17...+21 градуса, на побережье - до +14...+17 градусов.

В Риге в последний понедельник мая ожидается переменная облачность, осадков не ожидается. Слабый юго-западный ветер днем перейдет в умеренный северный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +10 градусов, в пригороде - до +6...+9 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит +19 градусов, на побережье Рижского залива - всего +15 градусов.