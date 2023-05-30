Вт, 30.05.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Во вторник ожидается сильный ветер и температура до +20

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Парусник. Иллюстративное фото.
Парусник. Иллюстративное фото. Фото: dpa/scanpix

Во вторник в Латвии немного усилится северо-западный, северный ветер - во второй половине дня ожидаются порывы до 9-14 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, солнце будет чередоваться с облаками, в восточных регионах возможен кратковременный дождь. Самый солнечный день будет на побережье.

Температура воздуха составит от +14 градусов в Вентспилсе до +20 градусов на юге страны.

В Риге во вторник будет преимущественно солнечно, без осадков. Во второй половине дня ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду, а температура воздуха составит около +17 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Наверх