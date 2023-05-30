Во вторник ожидается сильный ветер и температура до +20

По прогнозам синоптиков, солнце будет чередоваться с облаками, в восточных регионах возможен кратковременный дождь. Самый солнечный день будет на побережье.

Температура воздуха составит от +14 градусов в Вентспилсе до +20 градусов на юге страны.

В Риге во вторник будет преимущественно солнечно, без осадков. Во второй половине дня ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду, а температура воздуха составит около +17 градусов.