Во вторник ожидается сильный ветер и температура до +20

Во вторник в Латвии немного усилится северо-западный, северный ветер - во второй половине дня ожидаются порывы до 9-14 метров в секунду.
По прогнозам синоптиков, солнце будет чередоваться с облаками, в восточных регионах возможен кратковременный дождь. Самый солнечный день будет на побережье.
Температура воздуха составит от +14 градусов в Вентспилсе до +20 градусов на юге страны.
В Риге во вторник будет преимущественно солнечно, без осадков. Во второй половине дня ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду, а температура воздуха составит около +17 градусов.
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