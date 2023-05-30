В среду ожидается солнечный, но ветреный день

В ночь на среду минимальная температура воздуха в Латвии составит 0..+6 градусов, на побережье до +10 градусов, прогнозируют синоптики.
Местами ожидаются заморозки на верхнем слое травы. Небо будет преимущественно ясным, будет дуть слабый западный, северо-западный ветер.
Последний день мая ожидается солнечным и ветреным, без осадков. Скорость западного, юго-западного ветра усилится порывами до 10-15 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +18..+22 градуса, а на западном побережье Курземе и севере Видземе столбики термометров поднимутся до +15..+17 градусов.
В Риге май завершится сухой и солнечной погодой. Ночью будет дуть слабый ветер, а температура воздуха понизится до +7 градусов, местами в пригородах до +3 градусов. Днем воздух прогреется до +21..+22 градусов.
Галерея: Весна в Латвии
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