В среду ожидается солнечный, но ветреный день

Местами ожидаются заморозки на верхнем слое травы. Небо будет преимущественно ясным, будет дуть слабый западный, северо-западный ветер.

Последний день мая ожидается солнечным и ветреным, без осадков. Скорость западного, юго-западного ветра усилится порывами до 10-15 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +18..+22 градуса, а на западном побережье Курземе и севере Видземе столбики термометров поднимутся до +15..+17 градусов.

В Риге май завершится сухой и солнечной погодой. Ночью будет дуть слабый ветер, а температура воздуха понизится до +7 градусов, местами в пригородах до +3 градусов. Днем воздух прогреется до +21..+22 градусов.

Галерея: Весна в Латвии