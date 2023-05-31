Последний день мая будет солнечным, но ветреным

Утром в Курземе, а в середине дня в Видземе и Земгале западный, юго-западный ветер усилится до 10-15 метров в секунду.

Температура воздуха повысится до +17...+22 градусов, местами на Курземском побережье не превысит +15 градусов.

В Риге слабый юго-западный ветер сменится западным ветром порывами до 13 метров в секунду. Воздух прогреется до +21...+22 градусов, к вечеру станет прохладнее.