Синоптики сделали прогноз на вторую половину недели: придется одеваться теплее

Ожидается более облачная погода. На большей части территории страны осадков будет мало и продолжится засуха. Ожидается слабый или умеренно сильный западный и северный ветер, сообщает агентство LETA.

В первый день июня максимальная температура воздуха составит от +12 градусов на северном побережье Латвии до +20 градусов на юге страны, в свою очередь в пятницу температура воздуха не будет превышать +11...+16 градусов. Затем постепенно станет теплее, и на следующей неделе температура воздуха местами будет подниматься выше +20 градусов.

Ожидается, что самая низкая температура воздуха будет в ночь на пятницу и субботу, когда на большей части территории страны столбик термометра опустится до -1...+4 градусов.

Предупреждение о высокой пожароопасности в лесах Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии продлил до 7 июня. На большей части территории страны в силе предупреждение желтого уровня, однако местами в Курземе, Земгале и Видземе - оранжевого.