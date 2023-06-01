В первый день лета жарко не будет; возможны дожди

Начиная с северо-запада, увеличится облачность и местами продут дожди, вечером дождь возможен уже во многих местах. Во второй половине дня и вечером ожидаются порывы северного ветра до 10-15 метров в секунду.

Днем температура воздуха составит от +10 градусов на севере Курземе до +21 градусов местами на юге Латвии; вечером на большей части страны температура воздуха опустится ниже +10 градусов.

В Риге увеличится облачность, вечером может пройти дождь. Во второй половине дня ожидаются порывы северного ветра до 13 метров в секунду. Воздух прогреется до +16 градусов, вечером похолодает до +10 градусов.