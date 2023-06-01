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В первый день лета жарко не будет; возможны дожди

rus.tvnet.lv
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Фото: dpa/scanpix

В четверг, в первый день июня, в Латвию придут холодные воздушные массы из Скандинавии, однако на юге страны температура воздуха еще поднимется до +21 градуса, прогнозируют синоптики.

Начиная с северо-запада, увеличится облачность и местами продут дожди, вечером дождь возможен уже во многих местах. Во второй половине дня и вечером ожидаются порывы северного ветра до 10-15 метров в секунду.

Днем температура воздуха составит от +10 градусов на севере Курземе до +21 градусов местами на юге Латвии; вечером на большей части страны температура воздуха опустится ниже +10 градусов.

В Риге увеличится облачность, вечером может пройти дождь. Во второй половине дня ожидаются порывы северного ветра до 13 метров в секунду. Воздух прогреется до +16 градусов, вечером похолодает до +10 градусов.

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