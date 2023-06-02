Новый рекорд холода! Пятница будет холодной, временами будет идти дождь

Достигнут рекорд холода 2 июня

В пятницу температура при восходе на станции наблюдения в Стенде упала по меньшей мере до -2,3 градусов, достигнув рекорда для второго июня в стране, свидетельствуют данные Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

Предыдущая самая холодная температура в Латвии 2 июня была -2,3 градуса в 1977 году в Звейниекциемсе.

В пять утра в Айнажи термометр показывал -1,7 градуса, что является новым рекордом холода для 2 июня на этой станции наблюдения.

Ниже нуля температура воздуха упала и в других местах в Курземе и северо-западной части Видземе.

Самая теплая ночь была в Латгале, где в пятницу местами продолжится дождь, а также в Земгале и Риге. В этих регионах температура воздуха во многих местах не соскользнула ниже +5 градусов.

Пятница будет холодной, местами будет идти дождь

Солнце временами будет закрывать облака, местами пройдет кратковременный дождь, возможен также мелкий град.

Скорость северного, северо-западного ветра в порывах составит 10-15 метров в секунду.

В Риге ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха не превысит +12...+13 градусов.