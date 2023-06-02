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Какая погода ожидается в ближайшие дни?

rus.tvnet.lv/LETA
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Летние прогулки по Риге. Иллюстративное фото.
Летние прогулки по Риге. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere / LETA

В ближайшие дни температура воздуха в Латвии немного повысится, прогнозируют синоптики.

В субботу ожидается частичная облачность с кратковременными дождями, в воскресенье во многих регионах, в основном в центральной и восточной частях страны, пройдут самые сильные за последние недели дожди, возможны грозы. На следующей неделе, скорее всего, осадков будет мало.

Ночная температура в выходные дни составит 0...+6 градусов, на побережье - до +9 градусов, днем - до +12...+17 градусов.

На следующей неделе воздух может прогреться до +25 градусов, но прогнозы меняются и не исключены заморозки.

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