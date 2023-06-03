Фото ⟩ Температура воздуха в субботу не превысит +16 градусов

Местами ожидается кратковременный дождь, самым солнечным день будет на побережье. Ветер - северо-западный ветер от слабого до умеренного.

В Риге облачность уменьшится и выглянет солнце, утром сохраняется вероятность дождя. К вечеру умеренный северо-западный ветер перейдет в слабый. Температура воздуха повысится до +14...+15 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии напоминает, что пожароопасность в лесах остается высокой и местами в западной и центральной частях страны действует предупреждение оранжевого уровня.

Галерея: цветущие рододендроны и пионы