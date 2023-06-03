Фото ⟩ Температура воздуха в субботу не превысит +16 градусов

В субботу, 3 июня, в Латвии солнце будет чередоваться с тучами, а воздух прогреется до +12...+16 градусов, прогнозируют синоптики.
Местами ожидается кратковременный дождь, самым солнечным день будет на побережье. Ветер - северо-западный ветер от слабого до умеренного.
В Риге облачность уменьшится и выглянет солнце, утром сохраняется вероятность дождя. К вечеру умеренный северо-западный ветер перейдет в слабый. Температура воздуха повысится до +14...+15 градусов.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии напоминает, что пожароопасность в лесах остается высокой и местами в западной и центральной частях страны действует предупреждение оранжевого уровня.
Галерея: цветущие рододендроны и пионы
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