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Фото ⟩ Температура воздуха в субботу не превысит +16 градусов

TVNET/LETA
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Природа
Природа Фото: Schutterstock.com

В субботу, 3 июня, в Латвии солнце будет чередоваться с тучами, а воздух прогреется до +12...+16 градусов, прогнозируют синоптики.

Местами ожидается кратковременный дождь, самым солнечным день будет на побережье. Ветер - северо-западный ветер от слабого до умеренного.

В Риге облачность уменьшится и выглянет солнце, утром сохраняется вероятность дождя. К вечеру умеренный северо-западный ветер перейдет в слабый. Температура воздуха повысится до +14...+15 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии напоминает, что пожароопасность в лесах остается высокой и местами в западной и центральной частях страны действует предупреждение оранжевого уровня.

Галерея: цветущие рододендроны и пионы 

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