Фото ⟩ Синоптики рассказали, когда вернется тепло

В ночь на понедельник облаков будет немного, днем их количество увеличится, но осадков не ожидается. На большей части территории страны ночью похолодает до 0...+5 градусов, в верхних слоях травы во многих местах ожидаются заморозки, однако днем воздух прогреется до +15...+20 градусов.

Ожидается, что во вторник во второй половине дня температура воздуха поднимется до +20...+25 градусов, в середине недели станет уже жарко, в четверг в Курземе и Земгале столбики термометров местами могут достигнуть отметки +28 градусов. В выходные ожидается более низкая температура.

Ночи также станут теплее, а ожидаемые в ночь на понедельник заморозки обещают стать последними весенними заморозками в этом году.

Погода будет преимущественно сухой и солнечной, ожидается преимущественно слабый ветер, на побережье сохранится более прохладный воздух из-за морского бриза.

В июне может длительно господствовать антициклон, засуха рискует уничтожить большую часть ожидаемого урожая, пожароопасность в лесах может стать экстремально высокой.

Засуха также повысит вероятность того, что этим летом будут побиты рекорды жары.

Эксперты предупреждают, что из-за глобального потепления такие погодные условия в Латвии участятся. В то же время возрастет риск ливневых паводков при сильных грозах, так как пересохшая почва хуже впитывает воду.

Галерея: Лето в Латвии