Фото ⟩ Ночью возможны заморозки; в понедельник днем до +20

В ночь на понедельник, 5 июня, минимальная температура воздуха в Латвии составит 0...+6 градусов, на побережье до +10 градусов, прогнозируют синоптики.
Во многих местах возможны заморозки в верхних слоях травы, самые сильные - на юге Курземе.
Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер, местами сформируется туман. Осадки не ожидаются.
В понедельник будет сухая погода и переменная облачность, более солнечным день обещает быть на побережье. Ветер - западный от слабого до умеренного, воздух прогреется до +15...+20 градусов.
В Риге в понедельник ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер - западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха к исходу ночи понизится до +7 градусов, в пригородах столицы возможны небольшие заморозки, а днем столбики термометров достигнут +19 градусов. Из-за морского ветра ночью на севере Риги будет на несколько градусов теплее, а днем прохладнее.
Как сообщалось, ожидаемые в Латвии в ночь на понедельник заморозки могут стать последними весенними заморозками в этом году.
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