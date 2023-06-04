Фото ⟩ Ночью возможны заморозки; в понедельник днем до +20

Во многих местах возможны заморозки в верхних слоях травы, самые сильные - на юге Курземе.

Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер, местами сформируется туман. Осадки не ожидаются.

В понедельник будет сухая погода и переменная облачность, более солнечным день обещает быть на побережье. Ветер - западный от слабого до умеренного, воздух прогреется до +15...+20 градусов.

В Риге в понедельник ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер - западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха к исходу ночи понизится до +7 градусов, в пригородах столицы возможны небольшие заморозки, а днем столбики термометров достигнут +19 градусов. Из-за морского ветра ночью на севере Риги будет на несколько градусов теплее, а днем прохладнее.

Как сообщалось, ожидаемые в Латвии в ночь на понедельник заморозки могут стать последними весенними заморозками в этом году.

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