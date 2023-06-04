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Фото ⟩ В понедельник потеплеет до +20 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Лето в Риге
Лето в Риге Фото: Zane Bitere/LETA

В понедельник во второй половине дня температура воздуха в Латвии повысится до +15...+20 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается частичная облачность, осадков не ожидается, сообщает агентство LETA. Будет дуть главным образом слабый западный, северо-западный ветер.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. При слабом северо-западном ветре воздух прогреется до +18...+19 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в лесах сохраняется высокая пожароопасность, местами в западной и центральной частях страны она очень высокая, поэтому в силе предупреждение оранжевого уровня.

Галерея: Погода в Латвии

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